fot. Imago/Henning Rohlfs Na zdjęciu: Marcos Alonso

Marcos Alonso nie otrzymuje w tym sezonie wielu okazji do gry

Hiszpan szuka drogi ucieczki z FC Barcelony, gdzie nie jest szczęśliwy

Szansę na zimowy transfer dają mu kluby z Arabii Saudyjskiej

FC Barcelona rozstanie się z obrońcą?

Drugi sezon w barwach FC Barcelony nie przebiega po myśli Marcosa Alonso. Xavi Hernandez stracił do niego zaufanie i daje mu jedynie sporadyczne okazje do gry. We wszystkich rozgrywkach zaliczył raptem siedem występów, czterokrotnie grając od pierwszej minuty.

Jego sytuacja zmieniła się diametralnie w stosunku do poprzedniej kampanii, kiedy to szkoleniowiec Dumy Katalonii regularnie korzystał z jego usług. Alonso występował zarówno na lewej stronie obrony, jak i w środku. Spisywał się na tyle dobrze, że klub przedłużył z nim kontrakt, czego teraz może żałować.

Decyzji o pozostanie w Barcelonie żałuje także sam piłkarz, który jest zawiedziony rolą w zespole. Hiszpańskie media sugerują, że Alonso chciałby zmienić otoczenie już w trakcie zimowego okienka transferowego. Marzy mu się pozostanie w La Lidze, lecz szanse na to są niewielkie.

Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest odejście Hiszpana latem, po wygaśnięciu umowy. Na pomoc mogą natomiast ruszyć kluby z Arabii Saudyjskiej, które wykazują zainteresowanie pozyskaniem go nawet w trakcie sezonu.

Kluby z Arabii Saudyjskiej są zainteresowane sprowadzeniem Marcosa Alonso. [@gbsans] (3️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) November 23, 2023

Zobacz również: Manchester United odzyskał piłkarzy. Wzięli udział w treningu