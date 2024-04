BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Mario Hermoso

Mario Hermoso łączony z Juventusem, Interem i Aston Villą

Mario Hermoso podjął już decyzję, iż nie przedłuży kontraktu z Atletico Madryt. Umowa hiszpańskiego stopera ze stołecznym klubem wygasa 30 czerwca 2024 roku, a to oznacza, że 28-latek w nadchodzącym letnim okienku dołączy do nowej ekipy na zasadzie wolnego transferu. Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Realu Madryt karierę będzie kontynuował w Serie A lub Premier League.

Stąd bowiem płynie największe zainteresowanie mierzącym 184 centymetry wzrostu defensorem. Jak donosi włoski dziennikarz Rudy Galetti w swoich mediach społecznościowych, Juventus w doświadczonym stoperze widzi potencjalnego następcę Gleisona Bremera. Brazylijczyk ma być jednym z głównych celów Manchesteru United na wzmocnienie linii obrony. Oprócz tego Mario Hermoso może liczyć na oferty od takich zespołów jak włoski Inter Mediolan oraz angielska Aston Villa.

Pięciokrotny reprezentant Hiszpanii koszulkę drużyny popularnych Rojiblancos z powodzeniem przywdziewa od lipca 2019 roku, kiedy to trafił na Estadio Metropolitano za 25 milionów euro z Espanyolu Barcelona. Środkowy obrońca od tamtej pory dla Atletico Madryt rozegrał łącznie 167 meczów, strzelił 10 bramek i zanotował 6 asyst.