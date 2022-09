fot. PressFocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Diogo Dalot zwrócił na siebie uwagę innych klubów. Obrońca Manchesteru United w obecnym sezonie spisuje się bardzo dobrze, a zainteresowanie pozyskaniem go wykazują FC Barcelona, Juventus, Atletico Madryt, AS Roma oraz Milan.

Diogo Dalot jest pierwszym wyborem na prawej stronie defensywy Manchesteru United

Dobrą formę 23-latek potwierdził na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii, gdzie strzelił dwie bramki w starciu z Czechami

Jego sytuacji przyglądają się FC Barcelona, Atletico Madryt, AS Roma, Milan oraz Juventus

Dalot wreszcie gra na miarę potencjału

Diogo Dalot trafił do Manchesteru United w 2018 roku za kwotę 22 milionów euro. Jego początki na Old Trafford nie były udane, a w klubie wątpiono w słuszność wydanych na niego pieniędzy. Sezon 2020/2021 spędził na wypożyczeniu w Milanie, choć nie poprawiło to jego sytuacji. Odbudowa Dalota rozpoczęła się wraz z zatrudnieniem Erika ten Haga, który obdarzył go ogromnym zainteresowaniem i szybko na niego postawił.

23-latek zagrał we wszystkich meczach obecnego sezonu. Co więcej, w każdym z nich pojawiał się na boisku już od pierwszej minuty. W ośmiu spotkaniach udało mu się zaliczył dwie asysty, a swoją wysoką dyspozycję potwierdził na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Portugalii. W trakcie rywalizacji z Czechami dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Występy Dalota zaowocowały sporym zainteresowaniem ze strony innych klubów. Ciekawa jest w szczególności jego sytuacja kontraktowa. Jest on związany umową do 30 czerwca 2023 roku, choć Manchester United zamierza skorzystać z zapisu i przedłużyć ją o 12 kolejnych miesięcy. Zapewni sobie tym samym nieco więcej czasu na negocjacje w sprawie długoterminowego kontraktu.

Jeżeli rozmowy nie pójdą po myśli “Czerwonych Diabłów”, wówczas Dalot będzie mógł przebierać w ofertach. W swoich szeregach widzą go FC Barcelona, Atletico Madryt, AS Roma, Juventus oraz Milan. Każdy z tych klubów chciałby ściągnąć go już w przyszłym roku.

