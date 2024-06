fot. PressFocus Na zdjęciu: Deco

Deco liczy na zatrzymanie Joao Felixa i Joao Cancelo

FC Barcelona po sezonie, gdy nie wywalczyła mistrzostwa La Liga i nie udało się jej odegrać ważnej roli w Lidze Mistrzów, stoi przed wyzwaniem budowy drużyny na nową kampanię. Odpowiedzialny za to jest między innymi Deco. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie przekazało Mundo Deportivo.

Źródło podaje, że wciąż istnieje szanse na to, że w ekipie z Camp Nou zostaną Joao Felix oraz Joao Cancelo. Każdy z zawodników miałby kontynuować karierę w Barcelonie na zasadzie wypożyczenie bez opcji transferu definitywnego. Chociaż takie rozwiązane wydaje się realne, to jednak w dużym stopniu jest to uzależnione od decyzji macierzystych ekip obu graczy. W tym przypadku Atletico Madryt oraz Manchesteru City.

Jeśli chodzi o Joao Cancelo, to wiadomo, że jego przygoda w szeregach Blaugrany była naznaczona zarówno dobrymi, jak i gorszymi momentami. Portugalczyk niejednokrotnie był zamieszany w bramki dla rywali. Między innymi w spotkaniu przeciwko Paris Saint-Germain. W kontekście Joao Felixa kibice mogą przekonywać, że prezentował bardzo nierówną dyspozycję. Nie potrafił grać na najwyższym poziomie w dłuższym odstępie czasu.

Bez wątpienia każdy z zawodników ma potencjał i umiejętność decydowania o losie spotkania w konkretnych jego momentach. Jasne jest jednak, że nie wszyscy kibice Barcelony są przekonani do koncepcji, aby Joao Felix i Joao Cancelo w kolejnym sezonie nadal reprezentowali barwy giganta La Liga. Inne podejście ma jednak mieć Deco.

