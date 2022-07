PressFocus Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Charles De Keteleaere wzbudza zainteresowanie pośród reprezentantów najsilniejszych europejskich lig. Ofensywny pomocnik podkreślił, że jest gotowy na opuszczenie rodzimej Belgii.

Charles De Ketelaere najprawdopodobniej opuści tego lata Club Brugge

Pomocnikiem interesowanie wyrażają AC Milan oraz Leeds United

21-latek przyznał, że jest gotowy do opuszczenia ojczyzny

“Jestem ciekawy, co przyniesie przyszłość”

Charles De Ketelaere wzbudził zainteresowanie możnych europejskiej piłki. Reprezentant Belgii znalazł się na radarze, między innymi, Leeds United oraz AC Milan. Pomocnik zabrał głos w sprawie swojej przyszłości. Z jego wypowiedzi możemy wywnioskować, że nie obawia się on opuszczenia ojczyzny.

– Nie czuję się usatysfakcjonowany. Nawet pomimo tego, że grałem przeciwko Messiemu czy z De Bruyne. To dla mnie za mało. Trudno wyrazić moją miłość do Club Brugge. Jestem tu, odkąd byłem dzieckiem i kocham to miejsce. To klub, który będę wspierał do końca życia, ale odkąd zacząłem dla niego grać, przekroczyłem mentalność typowego fana. Nie skupiam się zanadto na przyszłości. Daję z siebie wszystko, co najlepsze i chcę zostać lepszym graczem. Moi koledzy z drużyny lubią pseudonim “złoty chłopiec”, ale nie chcę się zapędzać. Jestem ciekawy, co przyniesie przyszłość. Jeśli inne kluby są zainteresowane, wysłucham ich. W przeszłości mówiłem: jeśli kiedykolwiek opuszczę Club Brugge, byłbym przerażony. Teraz jest inaczej; jeśli trafi do klubu solidna oferta, jestem gotowy – przyznał 21-latek.

De Keteleaere rozegrał w minionym sezonie 49 spotkań. Zanotował w nich aż 18 bramek i 10 asyst.

