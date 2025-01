De Jong powinien odejść z Barcelony? Gullit wskazuje idealny kierunek

Frenkie de Jong nie zagrał w zwycięskim finale Barcelony w Superpucharze Hiszpanii z Realem Madryt (5:2). Ruud Gullit radzi mu odejście do Bayernu, by odzyskać regularność w grze i wykorzystać najlepsze lata kariery.

DPPI Media / ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: De Jong i Gullit

Gullit namawia De Jonga do zmiany klubu

Frenkie de Jong, mimo sukcesu FC Barcelony w Superpucharze Hiszpanii, nie pojawił się na boisku ani na minutę w finałowym starciu z Realem Madryt. Jego pozycja w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka pozostaje marginalna, co wzbudziło komentarze w świecie piłkarskim. Ruud Gullit, były zawodnik Milanu, PSV i Feyenoordu, w rozmowie z „Voetbal” zasugerował, że De Jong powinien rozważyć odejście z klubu.

– Mam nadzieję, że znajdzie odpowiednie rozwiązanie. Liczę, że zgłosi się po niego klub, który pozwoli mu opuścić Barcelonę. To czas na zmianę. Idealny kierunek? Bayern Monachium. Dla Frenkie’ego byłby to doskonały wybór, a dla Bayernu ogromne wzmocnienie – stwierdził Gullit.

Holender podkreślił, że wiek pomocnika odgrywa kluczową rolę w tej sytuacji. De Jong, mający 27 lat, jest w szczytowym momencie swojej kariery i nie powinien spędzać najważniejszych sezonów na ławce rezerwowych. – Frenkie powinien grać. Siedzenie na ławce nie przynosi mu nic dobrego. Musi podjąć decyzję teraz, aby zmienić swoją sytuację – dodał były napastnik.

Gullit otworzył także temat potencjalnego transferu do klubów z Arabii Saudyjskiej, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej aktywne na rynku transferowym. – Wokół De Jonga jest sporo szumu, co w futbolu jest normalne, zwłaszcza gdy mówimy o zawodniku bez regularnej gry. Sądzę, że kluby saudyjskie również powinny rozważyć sprowadzenie go, bo to niesamowity gracz – zakończył Gullit.