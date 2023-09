De Bruyne nie podąży za trendem, Belga nie skuszą lukratywne oferty

Kevin De Bruyne to bez wątpienia jeden z najlepszych belgijskich piłkarzy. Tymczasem The Sun przekazał ostatnio wieści na temat przyszłości zawodnika, przekonując, że ten odrzuci wszystkie oferty z Arabii Saudyjskiej.

Źródło: The Sun

fot. Imago / David Rawcliffe Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Coraz częściej poruszany w mediach na Wyspach Brytyjskich jest temat przyszłości Kevina De Bruyne

The Sun przekonuje, że Belg nie skusi się na jedną z propozycji z Arabii Saudyjskiej

32-latek ma kontrakt ważny z Manchesterem City do 2025 roku

De Bruyne z jasnymi planami według The Sun

Kevin De Bruyne jak na razie nie skusił się na ofertę z Arabii Saudyjskiej. Mimo że na taki ruch zdecydowali się już: Cristiano Ronaldo, czy Neymar.

Tymczasem The Sun przekonuje, że reprezentant Belgii w najbliższych miesiącach też nie przystanie na jedną z lukratywnych ofert, którą może otrzymać. De Bruyne ma ważną umowę z Manchesterem City do końca czerwca 20-25, co sprawia, że według mediów zawodnik może być kolejnym celem Saudyjczyków.

Według źródła 32-letni piłkarz zamierza natomiast odrzucić wszystkie oferty od ekip z Arabii Saudyjskiej, chcąc zakończyć karierę w Manchesterze City. De Bruyne jest zadowolony z życia na Wyspach Brytyjskich.

De Bruyne trafił do klubu z Etihad Stadium w 2015 roku. Jak na razie w koszulce Man City wystąpił w 243 meczach, notując w nich 64 trafienia i 107 asyst.

