Davies ma kolejną opcję. Znany klub ustawił się obok Realu i Man United

Liverpool zainteresowany podpisaniem kontraktu z Alphonso Daviesem

Bayern Monachium ma coraz trudniejsze zadanie, aby zatrzymać w klubie podstawowego zawodnika pierwszego składu. Wraz z końcem sezonu wygasa umowa Alphonso Daviesa, a obie strony wciąż nie doszły do porozumienia. Ze względu na swoją klasę Kanadyjczyk przykuwa duże zainteresowanie na rynku transferowym. Ten fakt nie pomaga Bawarczykom w negocjacjach kontraktowych.

Do tej pory w walce o podpis Daviesa liczyły się dwa kluby, czyli Real Madryt oraz Manchester United. Dodatkowo piłkarz prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium, lecz zostały one zawieszone do stycznia. Z najnowszych informacji przekazanych przez Christiana Falka wynika, że do gry włączył się jeszcze jeden klub z Premier League. Jak twierdzi dziennikarz szanse na pozyskanie lewego obrońcy ma również Liverpool. The Reds rozpatrują 24-latka jako idealnego następcę Andy’ego Robertsona.

Falk potwierdził również, że Alphonso Davies jest otwarty na zmianę otoczenia i grę w nowych barwach. Agent piłkarza Nick Huoseh w styczniu ma odbyć kilka rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Podczas swojej trasy po Anglii może spotkać się m.in. z przedstawicielami Liverpoolu.

Davies trafił do Bayernu Monachium w styczniu 2019 roku z Vancouver Whitecaps. Do tej pory w barwach Bawarczyków rozegrał 215 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zanotował 33 asysty. Z Die Roten sięgnął m.in. po triumf w Lidze Mistrzów oraz pięciokrotnie wygrał Bundesligę.