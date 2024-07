David de Gea od ponad roku pozostaje bez klubu. Według informacji Gianluki Di Marzio we Włoszech pojawił się chętny klub na bramkarza. Hiszpana w swoim zespole chce mieć Genoa.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: David de Gea

Genoa umieściła De Geę na liście życzeń

Nieco ponad dwanaście miesięcy temu nikt nie mógł przewidzieć tego, jak potoczą się losy Davida de Gei. Hiszpan był jedną z wyróżniających się postaci w Manchesterze United nawet w gorszych dla klubu sezonach. Mimo to Czerwone Diabły nie zdecydowały się kontynuować współpracy z golkiperem i nie przedłużyli jego kontraktu, który wygasł latem 2023 roku.

Ostatecznie reprezentant Hiszpanii został bezrobotny, a ten status trwa od ponad roku. W trakcie letniego okna transferowego ponownie wróciły sugestie, jakoby de Gea w końcu miał wrócić między słupki i znaleźć nowego pracodawcę.

Najnowsze wieści z włoskiego rynku przekazał Gianluca Di Marzio, który wyjawił, że w Serie A pojawił się chętny na usługi Davida de Gei. Według dziennikarza 33-letni bramkarz trafił na listę życzeń Genoi. Choć do żadnych rozmów pomiędzy obiema stronami nie doszło, to hiszpański golkiper chce rozważyć możliwość transferu do zespołu z Ligurii.

Genoa w poprzednim sezonie Serie A zajęła 11. miejsce w lidze. Taki wynik jak na beniaminka został uznany za bardzo dobry, a duża w tym zasługa trenera Liguryjczyków – Alberto Gilardino. Zainteresowaniu sprowadzenia de Gei trudno się dziwić, bowiem Genoa musi znaleźć nowego bramkarza. Jakiś czas temu z klubu odszedł Josep Martinez, który wybrał ofertę Interu Mediolan.

Poza zespołem z Genoi nazwisko de Gei łączono również z przeprowadzką do Realu Betis, Newcastle czy klubów Saudi Pro League. Niedawno portal The Athletic zdradził, że Hiszpan w rozmowie z przyjacielem zdradził, iż byłby skłonny wrócić do Man United.