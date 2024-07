David de Gea rozważy powrót do Manchesteru United po jednym warunkiem. The Athletic zdradza, że z klubu musieliby odejść zarówno Erik ten Hag, jak i John Murtough.

Źródło: The Athletic

Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: David de Gea

De Gea wróci do Man United jeśli Erik ten Hag i John Murtough odejdą z klubu

David de Gea od ponad roku wciąż pozostaje bez klubu. Doświadczony bramkarz po zakończeniu sezonu 2022/2023 rozstał się z Manchesterem United ze względu na brak przedłużenia kontraktu. Mimo wielu ofert na przestrzeni dwunastu miesięcy Hiszpan nie zdecydował się związać z żadną drużyną. Najnowsze doniesienia ws. przyszłości 33-latka sugerują, że golkiper wciąż myśli o grze w zespole Czerwonych Diabłów. W rozmowie z bliskim przyjacielem zdradził, pod jakim warunkiem mógłby wrócić do klubu.

Do szczegółów rozmowy pomiędzy de Geą a jego przyjacielem dotarł portal The Athletic. Według nich wspomnianym wcześniej warunkiem powrotu Hiszpana na Old Trafford jest odejście z klubu Erika ten Haga oraz Johna Murtougha.

Zarówno szkoleniowiec, jak i dyrektor Manchesteru United byli zwolennikami nieprzedłużenia umowy Davida de Gei. Według hiszpańskiego bramkarza zarówno ten Hag, jak i Murtough są odpowiedzialni za jego nie do końca przyjemne pożegnanie z klubem. Warto zaznaczyć, że mimo iż John Murtough nie pracuje już na Old Trafford, to holenderski trener pozostał na swoim stanowisku.

Nie tak dawno David de Gea opublikował w mediach społecznościowych tajemniczy post, który może sugerować powrót do futbolu. W najbliższym czasie fani reprezentanta Hiszpanii oraz kibice Czerwonych Diabłów będą z niecierpliwością wyczekiwać informacji, gdzie trafi ich ulubieniec.