Według informacji z "Sunday Express" David Beckham stara się przekonać kolejną gwiazdę do przejścia za ocean. Zarządzany przez Anglika Inter Miami stara się o zatrudnienie Davida De Gei.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: David De Gea

David De Gea wciąż pozostaje bez pracy odkąd opuścił Manchester United

Sprowadzeniem hiszpańskiego bramkarza zainteresowany jest Inter Miami

David Beckham stara się przekonać Hiszpana do gry w jego klubie

Grono Hiszpanów w Miami może się powiększyć

David De Gea od lipca pozostaje bez pracy. Doświadczony bramkarz mimo uznanej renomy nie znalazł miejsca w żadnej drużynie na nowy sezon. Zmienić ten fakt chce David Beckham, który jest prezesem Interu Miami. Były angielski piłkarza chce, aby De Gea został zawodnikiem jego zespołu. Według informacji “Sunday Express” właściciel klubu z MLS ma osobiście spotkać się z byłym reprezentantem Hiszpanii. Gdyby te doniesienia stały się faktem, to zawodnik dołączy do grona wielkich gwiazd w Miami. W trakcie ostatniego okienka transferowego do Interu trafili: Leo Messi, Jordi Alba i Sergio Busquets.

Hiszpan ostatnio łączony był z zakupem klubu. Media sugerowały, że odbył spotkanie z właścicielem CD Eldense, który szuka potencjalnego nabywcy na większościowy pakiet akcji w drugoligowym zespole. De Gea większą część kariery spędził na Old Trafford. W Manchesterze spędził 12 lat. Zagrał dla “Czerwonych Diabłów” 415 spotkań, w których 148 razy zachował czyste konto. Z angielską drużyną zdobył ostatnie jak dotąd mistrzostwo Anglii w 2013 roku.

