Darwin Nunez skreślony przez Liverpool. Gigant Serie A wyczuł okazję

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

SSC Napoli zarzuciło sieć na Darwina Nuneza

Darwin Nunez niemal na pewno odejdzie z Liverpoolu podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Trener ekipy The Reds – Arne Slot – skreślił bowiem urugwajskiego napastnika, który w obecnym sezonie nie spełnia oczekiwań. W tym momencie nie wiadomo, gdzie 25-latek będzie kontynuował swoją karierę. Angielski klub rozważa zarówno wypożyczenie, jak i sprzedaż atakującego. Niewykluczone, że wychowanek Penarolu zaliczy bardzo miękkie lądowanie.

Jak podaje w czwartkowe popołudnie Alfredo Pedulla, SSC Napoli jest zainteresowane sprowadzeniem Darwina Nuneza. Antonio Conte szuka nowego napastnika do swojej drużyny. Włoski trener jest przekonany, że odbudowałby urugwajskiego snajpera, podobnie jak zrobił to z Romelu Lukaku. Dla byłego piłkarza hiszpańskiej Almerii przeprowadzka na Stadio Diego Armando Maradona na pewno byłaby kuszącą opcją, ponieważ tym samym pozostałby on w topowej europejskiej lidze.

Etatowy reprezentant Urugwaju występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road za 85 milionów euro z Benfiki Lizbona. Środkowy napastnik w koszulce zespołu Czerwonych rozegrał łącznie 140 meczów, strzelił 40 goli i zaliczył 26 asyst. Kontrakt Darwina Nuneza z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia dwudziestopięciolatka na 50 milionów euro.