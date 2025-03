Nunez ma dość! Liverpool może go tam sprzedać

Darwin Nunez nie jest szczęśliwy w Liverpoolu i chciałby odejść wraz z końcem sezonu. Coraz więcej wskazuje na to, że The Reds sprzedadzą go do Arabii Saudyjskiej - informuje "TEAMtalk".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Nunez chce transferu. Tam wyląduje?

Darwin Nunez znów okazał się antybohaterem Liverpoolu. Tym razem spudłował w konkursie jedenastek, przeszkadzając swojej drużynie w wywalczeniu awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Urugwajski snajper od dawna jest mocno krytykowany, a Arne Slot w tym sezonie najczęściej sadza go na ławce rezerwowych. Na Anfield cierpliwość się już skończyła – Nunez gra tam od 2022 roku i w zasadzie w ogóle się nie rozwija. The Reds otwarcie poszukują wzmocnień ofensywy i nowego napastnika, a dla 25-latka powoli zaczyna brakować miejsca.

Jak w tej sytuacji odnajduje się sam zawodnik? “TEAMtalk” sugeruje, że jest on obecnie nieszczęśliwy. Ma dość ciągłej krytyki i ponurego klimatu, jaki panuje na Wyspach Brytyjskich. Zarówno Nunez, jak i Liverpool są skłonni zakończyć współpracę po sezonie.

Tego lata Nunez może wylądować w Arabii Saudyjskiej. Coraz bardziej przekonuje się do tego ruchu. Zimą tamtejsze kluby starały się go pozyskać, ale Liverpool nie przyjął oferty. Tym razem może być inaczej, gdyż Slot nie wiążę już większych nadziei z tym napastnikiem i domaga się w jego miejsce kogoś nowego. Anielski gigant jest łączony chociażby z Benjaminem Sesko czy Victorem Osimhenem.

W tym sezonie były gracz Benfiki zaliczył 39 występów, a jego dorobek to siedem bramek oraz siedem asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro, a kontrakt obowiązuje do 2028 roku.