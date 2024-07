Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Pacheco

Dani Pacheco trafi do Wisły Płock. Do niedawna grał w Górniku Zabrze

Dani Pacheco, hiszpański piłkarz, pozostaje w Polsce. Według informacji Piotra Koźmińskiego z serwisu WP SportoweFakty zawodnik wkrótce podpisze kontrakt z Wisłą Płock i przeniesie się do tego miasta. To duże wzmocnienie dla zespołu, który ma ambitne plany na przyszłość. Głównym celem Nafciarzy jest powrót do Ekstraklasy.

Pacheco do niedawna grał w Górniku Zabrze. W latach 2022-2024 dla tego klubu rozegrał łącznie 67 meczów, zdobył w nich cztery gole i zanotował 12 asyst. Piłkarz w wielu spotkaniach stanowił o sile środka pola, pokazując swoje cenne doświadczenie.

Warto wspomnieć, że Dani Pacheco to piłkarz z naprawdę imponującym CV. Karierę zaczynał w młodzieżowych drużynach Barcelony, skąd przeniósł się do Liverpoolu. Grał także w takich klubach jak Rayo Vallecano, Real Betis, Deportivo Alavés czy Málaga CF. Najwięcej spotkań, bo aż 195, zanotował na zapleczu La Liga.

Teraz 33-latek schodzi na niższy poziom, ale nadal może być ważnym wzmocnieniem. Pacheco z pewnością będzie w stanie pomóc Wiśle Płock przez przynajmniej jeden sezon i niewykluczone, że jeszcze obejrzymy go w Ekstraklasie. Warunkiem jest oczywiście wywalczenie awansu.

Czytaj dalej: Tomasz Kędziora bohaterem definitywnego transferu