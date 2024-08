Ancelotti straci pomocnika? Zawodnik Realu rozchwytywany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Dani Ceballos łączony z Realem Betis i AS Monaco

Linia środkowa Realu Madryt przed sezonem 2024/2025 została znacząco osłabiona, ponieważ Toni Kroos zdecydował się zakończyć karierę piłkarską. Królewscy nie sprowadzili następcy byłego reprezentanta Niemiec, a potencjalne odejście kolejnego pomocnika byłoby ogromnym ciosem dla zespołu prowadzonego przez Carlo Ancelottiego.

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez hiszpański dziennik “MARCA”, to taki scenariusz nie jest wykluczony. Spore zainteresowanie na rynku transferowym wzbudza bowiem Dani Ceballos, który od jakiegoś czasu zastanawia się nad swoją przyszłością. 28-latek podobno jest kuszony przez AS Monaco oraz Real Betis.

Gdyby 13-krotny reprezentant Hiszpanii zdecydował się na przeprowadzkę do Sewilli, to byłby dla niego wielki powrót na Estadio Benito Villamarin. Przypomnijmy, że środkowy pomocnik jest wychowankiem Realu Betis i to właśnie z tej drużyny w 2017 roku za około 16,5 miliona euro przeszedł do Realu Madryt.

Los Blancos na pewno chcą zatrzymać Daniego Ceballosa na kolejną kampanię, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w linii pomocy mistrza La Ligi. Nie wiadomo jednak, jakie plany na przyszłość ma sam piłkarz. Dani Ceballos w koszulce Królewskich rozegrał łącznie 149 meczów, zdobył 7 bramek i zanotował 14 asyst.

Warto dodać, że 28-letni Hiszpan w latach 2019-2021 przebywał na wypożyczeniu w Arsenalu, ale Londynu nie podbił. Kanonierzy nie zdecydowali się na wykupienie jego karty zawodniczej. Serwis “Transfermarkt” wycenia Daniego Ceballosa na 6 milionów euro.