Obrońca Manchesteru United, Diogo Dalot, odrzucił w zeszłym roku możliwość transferu do AC Milan. Portugalczyk chciał wrócić na Old Trafford i powalczyć o miejsce w składzie Czerwonych Diabłów.

Diogo Dalot sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniu w Milanie

Portugalczyk mógł zostać na San Siro, ale zdecydował się wrócić do Anglii

Z perspektywy czasu to była dobra decyzja dla obrońcy United

Diogo Dalot wybrał grę dla Manchesteru United

Dalot spędził sezon 2020/21 na wypożyczeniu w AC Milan po tym, jak wypadł z łask w Manchesterze United. Mimo to, wolał wrócić do Anglii. Reprezentant Portugalii miał spore problemy z wywalczeniem swojego miejsca w pierwszym składzie, jednak obecnie po przyjściu Erika ten Haga defensor staje się ważnym elementem układanki holenderskiego menedżera.

Manchester United zdecydował się nie pozyskiwać nowego prawego obrońcy tego lata, a Dalot znakomicie wykorzystał swoją szansę, utrzymując Aarona Wan-Bissakę poza składem.

Teraz Dalot potwierdził, że odrzucił możliwość podpisania kontraktu z AC Milan i przeniesienia się na San Siro na stałe, aby wywalczyć miejsce w pierwszym składzie Manchesteru United.

– Milan to świetny klub i bardzo mile wspominam grę na San Siro. Transfer definitywny nie zależał jednak tylko ode mnie. W końcu zdecydowałem się zostać w United i to była dobra decyzja. Jestem teraz lepszym obrońcą, ale zawdzięczam to też Milanowi. Włoski futbol różni się od Premier League i musiałem się przystosować do tgeo w ciągu zaledwie jednego roku, ale granie w Serie A bardzo mi pomogło – powiedział Dalot.

Wydaje się, że decyzja o pozostaniu w Manchesterze United opłaciła się, a jeśli uda mu się utrzymać formę, w której rozpoczął sezon, Ten Hag nie będzie miał żadnego problemu z obstawieniem pozycji prawego obrońcy. Dalot ma dopiero 23 lata, jednak bardzo szybko może stać się kluczową postacią.

