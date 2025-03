SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero

Atletico Madryt chce Cristiana Romero

Cristian Romero jest związany z Tottenhamem Hotspur od 2021 roku. Argentyński stoper niewątpliwie rozwinął skrzydła w szeregach angielskiego zespołu i był kluczowym zawodnikiem podczas mistrzostw świata w Katarze, które zakończyły się triumfem jego zespołu. 26-latek jednak w nadchodzącym letnim okienku transferowym może opuścić boiska Premier League.

Z informacji przekazanych przez „Relevo” dowiadujemy się, że Cristian Romero może być bohaterem hitowej transakcji. Reprezentant Argentyny bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Atletico Madryt. Los Colchoneros chcą tym samym spełnić jeden z celów Diego Simeone. Szkoleniowiec stołecznego zespołu bowiem niezwykle chce współpracować z zawodnikiem Tottenhamu Hotspur.

Atletico Madryt ma ogromne ambicje, przez co w letnim okienku transferowym chcą dokonać wielkich wzmocnień. Jednym z graczy, który właśnie mógłby trafić do zespołu Los Colchoneros jest właśnie Cristian Romero. Argentyńczyk jednak nie jest jedynym graczy Kogutów, który może trafić do stolicy Hiszpanii. Na ich celowniku jest również Rodrigo Bentancur.

Cristian Romero natomiast w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. W tym czasie 26-latek zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Evertonowi.