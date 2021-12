fot. Press Focus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Według hiszpańskiego “El Nacional” Inter jest zainteresowany transferem Philippe Coutinho. Nerazzurri oferują za Brazylijczyka 15 mln euro.

Philippe Coutinho w tym sezonie nie przekonuje. Dla Barcelony w La Liga strzelił zaledwie dwa gole.

Inter oferuje za Coutinho 15 mln euro. Barcelona żąda jednak co najmniej dwa razy więcej.

Coutinho swoją przygodę z europejską piłką zaczynał w Interze. Do Mediolanu trafił w 2008 roku.

Inter zainteresowany Coutinho

Coutinho obecnego sezonu w barwach Barcelony jak na razie nie może zaliczyć do udanych. W sierpniu borykał się z kontuzją, a po powrocie do zdrowia nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie Blaugrany. Zawodnik, jeśli nie trapią go urazy, gra w większości meczów, ale najczęściej na murawie pojawia się jako zmiennik.

Nadzieje na to, że Coutinho wreszcie zacznie grać na miarę swoich dużych możliwości, pojawiły się, gdy trenerem Barcelony Xavi. W drugim meczu pod wodzą tego szkoleniowca Brazylijczyk strzelił gola (27 listopada przeciw Villarrealowi). W kolejnym spotkaniu, w którym Katalończycy zmierzyli się z Betisem, wyszedł w podstawowym składzie, ale niestety zawiódł. Z Bayernem w Lidze Mistrzów zagrał zaledwie 18 minut, a z Osasuną tylko 10. Jego bilans w La Liga to 12 spotkań i 2 bramki.

Xavi co prawda wciąż ma nadzieje, że Coutinho wróci do formy i pomoże w odbudowie Barcelony, ale coraz częściej mówi się, że jeśli Brazylijczyk nie przekona go do siebie w grudniu, to w styczniu klub będzie chciał go sprzedać.

Jak pisze “El Nacional”, Inter jest zainteresowany Coutinho i może zapłacić za piłkarza 15 mln euro. Dla Barcelony to jednak za mało. Laporta oczekuje za niego co najmniej kwoty dwukrotnie wyższej.

Philippe Coutinho – Inter days ⚫️🔵 pic.twitter.com/NBpd0uugv7 — CalcioGoats (@CalcioGoats) August 15, 2020 Philippe Coutinho w koszulce Interu

29-letni Philippe Coutinho był piłkarzem Interu w latach 2008-2013. Nerazzurri dwukrotnie wypożyczali go. Za pierwszym razem do Vasco da Gama, a potem do Espanyolu. Wreszcie sprzedali zawodnika do Liverpoolu, gdzie wreszcie pokazał swoje nadzwyczajne umiejętności. Do Barcelony trafił w 2018 roku, gdzie z przerwą na wypożyczenie do Bayernu gra do dziś.