Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Tottenham łączony jest z pozyskaniem kilku graczy. Antonio Conte nie oczekuje cudów i koncentruje się na poprawieniu umiejętności swoich piłkarzy.

Antonio Conte wypowiedział się na temat zawodników, którzy mogą opuścić klub

Trener Tottenhamu przyznał, że skupia się na wyciśnięciu maksimum z obecnej kadry

Włoski szkoleniowiec decyzje ws. ewentualnych transferów pozostawia klubowi

Conte nie naciska na działaczy

Tottenham za kadencji Antonio Conte spisuje się bardzo przyzwoicie, zwłaszcza w Premier League. Są poważnym kandydatem w walce o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Szanse londyńczyków na pierwszą czwórkę zwiększyłyby się w przypadku dokonania transferów. Włoski szkoleniowiec nie zamierza jednak naciskać na klub w tej kwestii.

– Klub musi wybrać najlepszą drogę. Nie mam oczekiwań. Jestem trenerem i wiem, że musimy rozwiązać wiele problemów. Dla mnie w tym momencie najlepszym możliwym sposobem jest wyciągnięcie tego, co najlepsze od moich zawodników i poprawa ich umiejętności – rzekł Antonio Conte. Zabrał on głos na temat Stevena Bergwijna. Pozyskać Holendra chce Ajax.

Zobacz również: Ajax zabiega o napastnika Tottenhamu

– Bergwijn bardzo dobrze wie, co o nim myślę. Uważam go za zawodnika, który może grać na wielu pozycjach. Na pewno za mojej kadencji w Tottenham był przez długi czas kontuzjowany, ale pokazałem mu, że kiedy był dobrej kondycji fizycznej, dałem mu szansę udowodnienia, że jest dobrym zawodnikiem – wyjaśnił trener Tottenhamu. Odpowiedział on również na pytanie o wygwizdanego ostatnio Ndombele.

– Szczerze, uważam, że nie wypada mówić o tego typu sytuacjach. Myślę, że każdy odpowiada za to co robi – stwierdził Conte. –Powtarzam: nie lubię mówić o graczu przed mediami. To niesprawiedliwe. Jeśli będę musiał mu coś powiedzieć, zrobię to prywatnie. Nie przed mediami. To nie jest w porządku – rzekł Włoch.

Czytaj także: Dele Alli na liście transferowej Spurs. Trzy oferty dla Anglika