PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Trudna sytuacja Romelu Lukaku w Chelsea sprawiła, że pojawiły się plotki łączące go z Tottenhamem. Pytanie na ten temat otrzymał trener Spurs, Antonio Conte, którego piłkarze już w środę zmierzą się z The Blues w Pucharze Ligi.

Nieporozumienia pomiędzy Romelu Lukaku a Chelsea sprawiają, że Belga łączy się z transferem. Jednym z kierunków, o jakich się wspomina, jest Tottenham

Trener Spurs, Antonio Conte, odciął się jednak od tych spekulacji

W środę Chelsea i Tottenham zmierzą się w półfinale Pucharu Ligi

“Lukaku? Rozmowa o piłkarzu Chelsea to okaz braku szacunku”

Zdaje się, że wywiad udzielony przez Romelu Lukaku stacji Sky Sports wywołał prawdziwą burzę. Przypomnijmy, że Belg narzekał na swoją sytuację w Chelsea, a także wyznał miłość kibicom Interu Mediolan. Obiecał też powrót do drużyny Nerazzurrich, a wszystko to na kilka miesięcy po transferze do triumfatorów Ligi Mistrzów, opiewającym na 115 milionów euro.

Thomas Tuchel odstawił Belga od składu na niedzielny szlagier przeciwko Liverpoolowi (2:2). Obecnie obie strony mają przeprowadzić dialog, po którym podjęte zostaną dalsze decyzje. W angielskiej prasie zawrzało. Natychmiast pojawił się pomysł transferu 28-latka do Tottenhamu. Miałby tam ponownie zjednoczyć się z Antonio Conte, trenerem, pod którego wodzą czuł się najlepiej. Okazja do zapytania włoskiego trenera pojawiła się szybko. W końcu już w środę Chelsea zmierzy się ze Spurs w półfinale Pucharu Ligi.

– Szczerze mówiąc nie chcę mówić o Romelu. Jest teraz zawodnikiem innej drużyny i myślę, że byłby to brak szacunku zarówno dla niego, jak i dla Chelsea – powiedział wprost Conte.

Dla szkoleniowca będzie to również pierwsza okazja do powrotu na Stamford Bridge. Włoch pracował dla Chelsea w latach 2016-2018 i wygrał dla niej mistrzostwo oraz Puchar Anglii.

– Świetnie się czuję, wracając na Stamford Bridge. To dla mnie pierwszy raz. Spędziłem tu dwa wspaniałe sezony, zawiązałem wiele przyjaźni. Wykonaliśmy naprawdę ważną, dobrą pracę i dobrze wspominam tę pracę. Muszę też podziękować Chelsea, bo dała mi możliwość zebrania pierwszych doświadczeń pracy w Anglii. Teraz, oczywiście, jestem menedżerem Tottenhamu i chcę dać temu klubowi sto procent. Z pewnością poczuję jednak emocje, wracając na Stamford Bridge – powiedział 52-latek.

Niewykluczone, że na środowe starcie Romelu Lukaku nadal pozostanie poza kadrą meczową. Początek spotkania już o godzinie 20:45.

Przeczytaj również: Lukaku popadał w konflikty już wcześniej. Everton, Man Utd i Inter miały go dość.

Chelsea Tottenham 2.01 3.50 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3. stycznia 2022 19:56 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin