Antonio Conte rozstał się z mistrzami Serie A z powodu różnicy zdań w sprawie polityki transferowej. Sternicy Nerazzurrich w związku z cięciem kosztów mają w planach sprzedaż kluczowych zawodników, na co nie chciał się zgodzić były menedżer Chelsea.

Włoch w środę wieczorem oficjalnie rozstał się z klubem z Mediolanu, rozwiązując z nim kontrakt za porozumieniem stron. Conte jednocześnie może liczyć na siedem milionów euro rekompensaty finansowej, ale warunkiem jest to, że nie może związać się z żadnym innym włoskim klubem na sezon 2021/2022.

Tymczasem Sky Sport Italia oraz Diario AS przekonują na swoich łamach, że były selekcjoner reprezentacji Włoch znajduje się na celowniku takich klubów jak: Tottenham Hotspur, Real Madryt i Paris Saint-Germain. Warto jednak nadmienić, że według informacji hiszpańskich i włoskich dziennikarzy Conte nie jest faworytem do zastąpienia Zinedine’a Zidane’a. Podobno na szczycie listy życzeń władz Los Blancos, jest Raul Gonzalez.

PSG może być kolejnym przystankiem

Tymczasem The Telegraph przekonuje, że Włoch znajduje się na celowniku The Spurs, którzy też poszukują nowego menedżera po tym, jak podjęli decyzję o rozstaniu z Jose Mourinho. Okazuje się jednak, że Conte w tym przypadku też nie jest kandydatem numer jeden. Decydenci klubu z Londynu mają nadzieję, że do klubu po ewentualnym rozstaniu z wicemistrzami Francji, może wrócić Mauricio Pochettino. Włoch ma być alternatywą.

Ewentualne rozstanie Argentyńczyka z PSG może jednak otworzyć drzwi Conte do ekipy ze stolicy Francji. Paryżanie są podobno żywo zainteresowanie zatrudnieniem urodzonego w Lecce trenera.

