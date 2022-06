Pressfocus Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni chce wciąż reprezentować Inter. Na transfer naciska jednak Tottenham. Sprawę skomentował agent włoskiego obrońcy.

Alessandro Bastoni może tego lata trafić do Premier League

Włoch preferuje pozostanie w Mediolanie

Inter być może będzie musiał jednak sprzedać Włocha

Agent pozostawił furtkę do transferu

Inter Mediolan to w dużej mierze dziś Alessandro Bastoni, który stanowi o sile ubiegłorocznego mistrza Włoch. 23-letni defensor czuje się związany z klubem, dla którego rozegrał już 118 meczów, z czego 44 w minionej kampanii. Nie jest jednak wykluczone, że piłkarz tego lata wzmocni Tottenham. Wobec tego głos zabrał agent Bastoniego.

– Z pewnością jest wielkim fanem drużyny, dla której gra, więc z przyjemnością pozostanie w Interze. Jednak jest on również profesjonalistą. To jest piłka nożna i musi się do tego dostosować. Widać, że jest bardzo szczęśliwy grając dla Interu i czuje tę koszulkę jak tatuaż na swojej skórze – powiedział Tullio Tinti

Ze słów agenta Bastoniego wynika iż jego klient pragnie pozostać w Interze. Wypowiedź, której udzielił Tullio Tinti nie jest jednak jednoznaczna. Da się z niej wywnioskować, że 23-latek może zmienić pracodawcę, jeżeli będzie taka konieczność. Niewykluczone, że taka zaistnieje. Mediolańczycy już rok temu musieli sprzedać Romelu Lukaku, aby zbilansować budżet.

Tottenham jest zdecydowany na transfer Bastoniego. Głównie za sprawą Antonio Conte, który chce mieć w Londynie swojego byłego podopiecznego. W nowym zespole włoski defensor mógłby zagrać w Lidze Mistrzów oraz być częścią interesującego projektu. Piłkarz nie mógłby też narzekać na warunki finansowe, gdyż te w Premier League są znacznie lepsze od tych w Serie A. Portal Transfermarkt wycenia Bastoniego na 60 milionów euro.

