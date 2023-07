IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Ciro Immobile

Claudio Lotito podkreślił, że Ciro Immobile nie jest na sprzedaż

Do klubu nie wpłynęła nawet żadna oferta transferu włoskiego napastnika

Prezydent Lazio rozwiał wszelkie wątpliwości związana z odejściem kapitana

Claudio Lotito: Immobile nie jest na sprzedaż, a Lazio nie otrzymało żadnej oferty

Claudio Lotito w rozmowie z jednym z największych włoskich dzienników sportowych “Corriere dello Sport” dał jasno do zrozumienia, że Ciro Immobile nie jest na sprzedaż. Prezydent Lazio odniósł się też do ostatnich doniesień we włoskich mediach, że kapitan “Biancocelestich” otrzymał ofertę przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Prezes Lotito oczywiście temu zaprzeczył i poinformował, że do klubu nie wpłynęła żadna oferta transferowa za Ciro Immobile.

– Immobile nie jest wystawiony na sprzedaż, a Lazio nie otrzymało za niego żadnej oferty – powiedział właściciel Lazio w rozmowie z “Corriere dello Sport”.

Lazio wciąż wiąże swoją przyszłość z kapitanem, który w nadchodzącym sezonie będzie mógł udowodnić swoją wartość w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kontrakt 33-letniego napastnika ze stołecznym klubem obowiązuje jeszcze przez trzy najbliższe sezony.

