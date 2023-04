PressFocus Na zdjęciu: Samuel Chukwueze

Samuel Chukwueze pod wodzą Quique Setiena wyrósł na jednego z najlepszych skrzydłowych La Ligi

Nigeryjczyk wzbudził zainteresowanie Realu Madryt, Arsenalu czy Liverpoolu

Do wyścigu po kartę zawodniczą 23-latka dołączyły też Everton czy West Ham

Chukwueze i Premier League – idealne połączenie?

O plotkach dotyczących odejścia Samuela Chukwueze do Premier League mówi się właściwie, odkąd przebił się do pierwszej drużyny Villarrealu. Reprezentant Nigerii ma w teorii wszystko, by osiągnąć sukces na Wyspach. Jest niezwykle szybki, a do tego silny i ma w sobie odpowiednią bezczelność, niezbędną do skutecznego dryblingu. Mimo tego 23-latek wciąż pozostaje w La Lidze. Ta sytuacja może się jednak niebawem zmienić. A wszystko za sprawą Quique Setiena.

Chukwueze rozgrywa bowiem świetną rundę wiosenną. Dał o sobie znać podczas fantastycznego występu przeciwko Realowi Madryt (3:2), w którym ustrzelił dublet, ale skrzydłowy gwarantuje liczby od kilku miesięcy. Wydaje się, że wreszcie postawił kolejny krok w rozwoju i jest gotowy na wyjazd.

Nigeryjczykiem interesują się sami Królewscy, a także tuzy Premier League: Arsenal i Liverpool. Do tego byłego podopiecznego chętnie widziałby w Aston Villi Unai Emery. Angielskie media donoszą jednak, że to nie wszyscy zainteresowani 23-latkiem. Do długiej listy chętnych dołączyły bowiem Everton oraz West Ham. Inne kluby liczą na okazję. Umowa skrzydłowego z Żółtą Łodzią Podwodną obowiązuje zaledwie do końca przyszłego sezonu. Jeśli zatem Hiszpanie chcą na nim zarobić, muszą sprzedać go tego lata. Portal Transfermarkt wycenia go na 20 milionów euro.

🚨 Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Everton, West Ham and Aston Villa are all interested in signing Samuel Chukwueze.



The 23-year old has scored 13 goals and got 11 assists for Villarreal this season.



(Source: Defensa Central) pic.twitter.com/CDNRDjbxNi — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 26, 2023

Chukwueze rozegrał w tym sezonie 42 spotkania na wszystkich frontach. Zanotował w nich 13 bramek i 11 asyst.

Czytaj więcej: Tuchel marzy o gwieździe Manchesteru United.

Villarreal Espanyol 1.55 4.50 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2023 15:37 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin