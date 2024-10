Man United nie liczy na pomocnika. Zawodnik zaliczy wielki powrót?

Christian Eriksen najprawdopodobniej opuści Manchester United po zakończeniu obecnego sezonu. Z okazji na sprowadzenie pomocnika bez kwoty odstępnego chce skorzystać Ajax Amsterdam - donosi brytyjska gazeta The Sun.

Christian Eriksen może wrócić do Ajaksu Amsterdam

Umowa Christiana Eriksena z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Czerwone Diabły najprawdopodobniej nie przedłużą kontraktu z 32-letnim pomocnikiem, którego najchętniej wypchnęłyby z Old Trafford już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, gdyż piłkarz zapowiedział, że planuje wypełnić swoją umowę do końca.

– Nie prowadzę żadnych rozmów z Manchesterem United w sprawie nowego kontraktu. Został mi rok umowy – powiedział Christian Eriksen w rozmowie z duńskim portalem “Ekstra Bladet”. Niewykluczone, że doświadczony zawodnik zaliczy sentymentalny powrót, ponieważ zainteresowanie jego usługami wykazuje Ajax Amsterdam. Przypomnijmy, że 32-latek był piłkarzem holenderskiego klubu w latach 2009-2013.

Jak podaje w piątkowe popołudnie brytyjski dziennik “The Sun”, drużyna z Eredivisie jest gotowa zaproponować Christianowi Eriksenowi trzyletni kontrakt. Holendrzy chcą skorzystać z okazji rynkowej i sprowadzić pomocnika na zasadzie wolnego transferu.

136-krotny reprezentant Danii występuje w koszulce Czerwonych Diabłów od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Old Trafford za darmo z Brentfordu. Wychowanek Odense BK w swoim piłkarskim CV posiada również Tottenham Hotspur oraz Inter Mediolan.