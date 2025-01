Chiesa zdecydował ws. przyszłości. Liverpool otrzymał prośbę od gwiazdy

Federico Chiesa chce opuścić Liverpool w styczniu, by ponownie móc liczyć na regularną grę. Włoch, który dołączył do The Reds latem, może trafić na wypożyczenie do jednego z włoskich klubów: Napoli, Milanu lub Romy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa w styczniu wróci do Serie A

Federico Chiesa, który latem przeniósł się do Liverpoolu za jedyne 12 milionów euro, już w styczniu może ponownie zmienić klub. Były skrzydłowy Juventusu, miał problemy z kontuzjami, które wpłynęły na jego karierę, a teraz utrudniają regularne występy w Premier League. Od początku sezonu Chiesa rozegrał jedynie cztery mecze w barwach The Reds, spędzając na boisku zaledwie 123 minuty.

Oglądaj skróty Premier League

Według „The Mirror” liderzy Premier League są otwarci na wypożyczenie Chiesy, aby mógł wrócić do formy. Problemem pozostaje jednak wysokie wynagrodzenie zawodnika, wynoszące 7,5 miliona euro rocznie. Żaden z włoskich klubów, w tym Napoli, Milan i Roma, nie jest gotowy pokryć nawet połowy tej kwoty, co zmusza Liverpool do rozważenia podziału kosztów.

Największe zainteresowanie wykazują Napoli, Milan, Roma, a także Atalanta i Fiorentina, które potrzebują wzmocnień na skrzydłach. Dla Chiesy powrót do Serie A byłby szansą na odbudowę kariery po trudnym okresie w Anglii. Włoskie kluby są skłonne zapewnić mu regularną grę, ale kluczową rolę w decyzji odegrają negocjacje dotyczące podziału wynagrodzenia.

Liverpool liczy, że wypożyczenie pomoże zawodnikowi wrócić do formy, a jednocześnie odciąży klubowy budżet. Czy Chiesa wróci do Serie A już w styczniu? Najbliższe tygodnie przyniosą odpowiedź na to pytanie.

Zobacz również: Man Utd może stracić umowę wartą 900 milionów funtów! Finansowy dramat