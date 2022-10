Źródło: The Telegraph

Cristiano Ronaldo nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Man Utd. Portugalczyk przegapił w trakcie minionego weekendu niezwykle prestiżowe starcie z Man City w Premier League. Zawodnik całe zawody spędził na ławce rezerwowych. Tymczasem nowe wieści na temat doświadczonego piłkarza pojawiły się w The Telegraph.

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Cristiano Ronaldo

Nowe informacje na temat 37-latka przedstawiło The Telegraph

Doświadczony zawodnik wciąż znajduje się na celowniku Chelsea

Ronaldo może wylądować w Londynie

Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca przyszłego roku. W umowie Portugalczyka jest zapisana opcja umożliwiająca przedłużenie kontraktu o kolejne 12 miesięcy, ale scenariusz, że do tego dojdzie, jest mało prawdopodobny. Bardziej realne jest to, że zawodnik może w styczniu zmienić pracodawcę.

Tymczasem ciekawe wieści na temat piłkarza pojawiły się w The Telegraph. Angielscy dziennikarze przekonują, że w trakcie zimowego okna transferowego kolejną próbę pozyskania Cristiano Ronaldo podejmie Chelsea. Zwolennikiem tego rozwiązania jest właściciel klubu Todd Boehly.

Latem do transakcji nie doszło tylko dlatego, że przeciwnikiem tego był trener Thomas Tuchel. Niemca jednak nie ma już w ekipie ze Stamford Bridge, więc nie ma przeszkód, aby taki zawodnik był problemem dla trenera. Chociaż ten pomysł nie został jeszcze przedstawiony aktualnemu opiekunowi The Blues.

Man Utd nie jest przeciwny transferowi z udziałem reprezentanta Portugalii. W każdym razie jasne jest, że ewentualna zmiana klubu przez zawodnika będzie uzależniona tylko od niego. Cristiano Ronaldo w tej kampanii spędził na boisku 378 minut, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił jak na razie tylko jednego gola.

Portugalczyk wrócił do Manchesteru United latem minionego roku. Klub z Old Trafford zapłacił Juventusowi za 37-latka mniej więcej 15 milionów euro.

