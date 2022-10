fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest niezadowolony ze swojej pozycji w Manchesterze United. Menedżer Erik ten Hag wyrazi zgodę na odejście już w styczniu, jeśli tylko pojawi się satysfakcjonująca oferta.

Cristiano Ronaldo chciał latem opuścić szeregi Manchesteru United

Finalnie Portugalczyk został w klubie, choć menedżer Erik ten Hag niespecjalnie na niego stawia

37-latek jest niezadowolony z roli rezerwowego, zatem w styczniu będzie mógł odejść

Ten Hag nie będzie zatrzymywał Portugalczyka

Latem Cristiano Ronaldo wywołał spore zamieszanie. Kiwał on nosem na myśl o dalszej grze w Manchesterze United, pragnąć przenosin do klubu, który zagwarantuje mu udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Agent piłkarza długo szukał mu odpowiedniego zespołu, lecz każdy rezygnował z możliwości pozyskania reprezentanta Portugalii. Finalnie pozostał on na Old Trafford na obecny sezon, choć jego sytuacja w drużynie nie przypada mu do gustu.

Menedżer Erik ten Hag przekonywał niedawno, że w związku z zamieszaniem w trakcie przerwy wakacyjnej Ronaldo nie jest odpowiednio przygotowany do gry. Pojawiają się także głosy, że takie traktowanie legendarnego piłkarza ma na celu wywołanie respektu wśród pozostałych zawodników. 37-latek wystąpił w sześciu spotkaniach Premier League, choć tylko raz od pierwszej minuty. W derbowej rywalizacji z Manchesterem City nie wstał nawet z ławki rezerwowych, co przelało czarę goryczy.

Ronaldo ma nadzieję, że do startu mistrzostw świata w Katarze jego pozycja w klubie się zmieni, bowiem chce pojechać na nie w jak najlepszej dyspozycji. Póki co się na to nie zapowiada, dlatego media donoszą już o jego kolejnych krokach.

Kontrakt Portugalczyka obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Możliwe, że będzie chciał opuścić szeregi “Czerwonych Diabłów” już w styczniu, a ten Hag nie zamierza stawać mu na przeszkodzie. Jeśli tylko pojawi się satysfakcjonująca oferta, drogi obu panów się rozejdą.

