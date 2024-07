Chelsea tego lata wysłucha ofert za aż dwunastu zawodników. Stamford Bridge mogą opuścić m.in. Conor Gallagher, Romelu Lukaku czy Kepa Arrizabalaga - podaje The Sun.

Źródło: The Sun

A Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea dokona rewolucji kadrowej? Kilkunastu zawodników na wylocie

Obecna kadra Chelsea liczy zdecydowanie za dużo zawodników. Dlatego włodarze The Blues chcą uszczuplić skład i są gotowi wysłuchać ofert za kilkunastu swoich piłkarzy.

Stamford Bridge może opuścić dokładnie dwunastu graczy – Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Djordje Petrović, Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga, Romelu Lukaku, Lesley Ugochukwu, Armando Broja, Cesare Casadei, David Datro Fofana, Harvey Vale oraz Leo Castledine.

Część z wymienionych zawodników uda się na wypożyczenia, ale kilku z nich wzbudza zainteresowanie na rynku i zostanie definitywnie sprzedanych.

Kepa Arrizabalaga jest łączony z powrotem do Realu Madryt, który raczej będzie zmuszony do poszukiwań następcy Andrija Łunina. Do stolicy Hiszpanii może powędrować również Conor Gallagher, jednak pomocnik znajduje się na celowniku rywala zza miedzy Królewskich, czyli Atletico Madryt.

Romelu Lukaku z kolei jest zdecydowany na przeprowadzkę do Napoli. Belgijskiego napastnika pod Wezuwiuszem widziałby nowy trener Azzurrrich – Antonio Conte.

Chelsea prowadzi rozmowy z włoskim klubem, lecz na razie nie osiągnięto porozumienia. Negocjacje w najbliższych dniach zapewne będą kontynuowane. Przypomnijmy, że 31-letni snajper w ostatnim sezonie występował na wypożyczeniu w Romie.