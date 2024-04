Chelsea wykłada pieniądze. Serie A może stracić znaną postać

Jak informuje serwis Hitc Football, Chelsea jest zainteresowana transferem gwiazdy Atalanty Bergamo. Na radar The Blues trafił Teun Koopmeiners.

MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Chelsea znów poszuka wzmocnień

The Blues obserwują gwiazdę Atalanty

Teun Koopmeiners może kosztować kilkadziesiąt milionów euro

Teun Koopmeiners może zamienić Atalantę na Chelsea

Chelsea w ostatnich oknach transferowych w ogóle nie oszczędzała pieniędzy na wzmocnienia. Szybko okazało się, że to nie pomogło ekipie ze Stamford Bridge w rywalizacji z najlepszymi drużynami.

Mnogość transferów wprowadziła w szeregi The Blues sporo zamieszania, ale wcale nie oznacza to, że klub odpuści kolejne okazje do sprowadzenia znanych postaci. Todd Boehly już sobie ostrzy zęby na kolejne ruchy.

Według najnowszych informacji serwisu Hitc Football na radar Chelsea trafił Teun Koopmeiners, lider środka pola Atalanty Bergamo. Holender wzbudza zainteresowanie również takich ekip jak m.in. Juventus i Liverpool.

Źródło przekazuje, że Włosi żądają za pomocnika aż 60 milionów euro. Raczej nie może to dziwić, patrząc na to, że w tym sezonie zawodnik zdobył 11 goli w 27 meczach Serie A.