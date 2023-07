IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani ciągle nie odszedł z Eintrachtu Frankfurt

24-latek wzbudza zainteresowanie najlepszych klubów świata

Jednym z nich jest Chelsea, która szuka wzmocnienia ataku

Randal Kolo Muani przejdzie do Chelsea?

Według najnowszych informacji Fabrice’a Hawkinsa, przyszłość Randala Kolo Muaniego powinna się wyjaśnić w najbliższych tygodniach, a jednym z zespołów zainteresowanych zakontraktowaniem rozchwytywanego Francuza jest Chelsea.

The Blues tego lata pozbyli się Kaia Havertza, a Romelu Lukaku jest na wylocie ze Stamford Bridge. To sprawia, że Mauricio Pochettino może poprosić o transfer do ataku. Co prawda, do Chelsea przeszedł Christopher Nkunku, ale Randal Kolo Muani pozostaje opcją dla londyńczyków.

Gwiazda Eintrachtu Frankfurt jest obserwowana również przez takie kluby jak Manchester United, Paris Saint-Germain oraz Real Madryt.