Pressfocus Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Jak wynika z najnowszych raportów Daily Mail, Thomas Tuchel potrzebuje trzech nowych obrońców. Podobno jednym z nich jest Josko Gvardiol z RB Lipsk. Młody obrońca w ekipie Byków jest dopiero rok, ale już wkrótce może trafić do Premier League.

Josko Gvardiol na liście życzeń Thomasa Tuchela

Chelsea potrzebuje nowych obrońców, bo latem odchodzi Ruediger czy Christiansen

Pomimo tego, głównym celem transferowym The Blues pozostaje Jules Kounde z Sevilli

Gvardiol bohaterem głośnego transferu?

Josko Gvardiol świetnie wpisał się do RB Lipsk. Od początku przygody w Niemczech zagrał łącznie w 45 spotkaniach. W międzyczasie zdobył dwa gole i trzy asysty, co jak na środkowego obrońcę to całkiem niezły wynik.

Szczególna jest końcówka sezonu w postawie 20-latka. Chorwat ciężko haruje na treningach, a chwilę temu bił się o przepustkę do finału Ligi Europy. Co więcej, jest dziś dla kluczowym piłkarzem Byków. Bez niego zespół nie mógłby realnie myśleć o korzystnym rezultacie.

Dlatego też, jeżeli Chelsea zamierza ściągnąć Gvardiolę do siebie, musi liczyć się z kosztami. Obecnie wycenia się go na 30 mln euro, ale z racji na ważną umowę do 2026 r., cena może wzrosnąć.

Tymczasem Nad The Blues ciągle wisi widmo szukania nowego właściciela. Niby proces sprzedaży klubu powinien dobiec końca jeszcze w maju. Bez tego londyńczycy nie przeprowadzą żadnych transferów, a przecież latem odchodzi kilku zawodników.

Thomas Tuchel straci wówczas m.in. Antonio Ruedigera czy Andreasa Christiansena. Ta dwójka dogadała już przenosiny do innych drużyn, więc Chelsea na pewno ruszy na zakupy. Priorytetem londyńczyków pozostaje Jules Kounde, za którego Sevilla żądała nawet 70 mln euro w zeszłym roku. Z kolei transfer Gvardioli też jest całkiem realny. Chorwat dobrze czuje się w systemie z trójką środkowych obrońców, gdzie zazwyczaj gra w RB Lipsk po lewej stronie.

Czytaj więcej: Podróże w czasie: Radom lat dziewięćdziesiątych | Tetrycy #10