fot. Imago/Buzzi Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Chelsea włącza się do rywalizacji o Jeana-Claira Todibo

Obrońca Nicei ma opuścić klub już tej zimy

Kwota transferu do Premier League może wynieść nawet 60 milionów euro

Chelsea nastawiona na transfer Todibo

Jean-Clair Todibo w ostatnich miesiącach stał się czołowym obrońcą Ligue 1, a także absolutnym liderem defensywy Nicei, która zajmuje w tabeli zaskakujące drugie miejsce. Francuz jest regularnie łączony z angielskimi gigantami – wcześniej mówiło się o nim w kontekście transferu do Manchesteru United czy Tottenhamu, a teraz fundamenty pod takowy ruch kładzie Chelsea.

Londyńczycy rozpoczęli z Niceą rozmowy w sprawie ściągnięcia do siebie zespołowej gwiazdy. Do tej pory wydawało się, że Todibo pozostanie w kraju do końca sezonu. Wizja ogromnego zarobku sprawia natomiast, że Nicea nie wyklucza rozstania z drogocennym obrońcą.

W grę wchodzi kwota sięgająca nawet 60 milionów euro. Na takie pieniądze liczy wicelider Ligue 1, a Chelsea najprawdopodobniej będzie w stanie tym żądaniom sprostać. Na transfer 24-latka liczy również FC Barcelona, która niegdyś zagwarantowała sobie w umowie aż dwadzieścia procent od przyszłej kwoty.

Zobacz również: Widzew nie ściągnie piłkarza Legii. Szuka za granicą