Chelsea odrzuciła ofertę Napoli za Romelu Lukaku. Między klubami jest chęć dojścia do porozumienia, ale The Blues stawiają twarde warunki. Przyszłość Belga pozostaje niepewna.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Chelsea kontynuuje rozmowy z Napoli

Romelu Lukaku to główny cel transferowy Napoli. Antonio Conte pragnie ponownie mieć go pod swoimi skrzydłami i widzi go jako idealnego następcę Victora Osimhena, który do końca letniego okienka powinien trafić do innego klubu. Belg w Londynie także nie ma przyszłości, dlatego od pewnego czasu trwają rozmowy, które mają na celu sprowadzić go do Neapolu.

Zawodnik przystał już na warunki Napoli i jest gotów do przeprowadzki. Wyczekuje jednak porozumienia między klubami, które jeszcze nie nastąpiło. Po serii wypożyczeń do Interu Mediolan oraz AS Romy Chelsea pragnie wreszcie definitywnie go pożegnać, natomiast Napoli preferuje oczywiście również wypożyczenie. Najnowsza oferta opiewająca na wypożyczeniu z opcją wykupu za niespełna 30 milionów euro została odrzucona.

The Blues stawiają trudne warunki. Chcą się dogadać, ale na korzystnych dla siebie zasadach. Uważa się, że wycena angielskiego klubu dotycząca transferu Lukaku wynosi 35 milionów euro. Transakcja miałaby być definitywna, co oznacza, że już teraz Chelsea pragnie otrzymać całą kwotę.

W minionym sezonie Lukaku przebywał na wypożyczeniu w AS Romie. W 47 meczach strzelił 21 bramek i na ogół pokazywał się z dobrej strony. Rzymianie byli chętni na dalszą współpracę, ale nie zdołali spełnić żądań Chelsea. Napoli jeszcze się nie poddaje i kontynuuje rozmowy w sprawie jego transferu.