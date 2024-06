Chelsea prowadzi negocjacje mające na celu pozyskanie dwóch zawodników do linii ataku - Benjamina Sesko z Lipska oraz Michaela Olise'a z Crystal Palace - podaje Santi Aouna.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Benjamin Sesko oraz Michael Olise celami Chelsea

Na Stamford Bridge nadchodzącego lata dojdzie do wielu zmian. Mauricio Pochettino nie jest już szkoleniowcem Chelsea, a jego miejsce zajął Enzo Maresca, który do tej pory opiekował się Leicester City. Oprócz tego z Londynu ma wyjechać kilku zawodników, w tym m.in. Conor Gallagher oraz Armando Broja. Dlatego włodarze The Blues będą musieli dokonać kilku wzmocnień, a newralgiczną formacją w zespole Niebieskich jest linia ataku.

Jak poinformował Santi Aouna z portalu “Foot Mercato”, Chelsea prowadzi negocjacje w sprawie dwóch transferów – na radarze londyńczyków znajdują się bowiem Benjamin Sesko z Lipska oraz Michael Olise z Crystal Palace. Za 21-letniego napastnika ze Słowenii trzeba będzie zapłacić 65 milionów euro, ponieważ tyle wynosi jego klauzula odstępnego w umowie z Bykami. Pozyskanie 22-letniego skrzydłowego z Francji wiąże się z podobnym wydatkiem.

Benjamin Sesko w ostatnim sezonie rozegrał 42 mecze, strzelił 18 goli i zaliczył 2 asysty. Bilans Michaela Olise’a podczas minionej kampanii to natomiast 19 spotkań, 10 bramek oraz 6 ostatnich podań. Obaj piłkarze z miejsca wnieśliby zatem jakość do drużyny prowadzonej przez Enzo Marescę. Włoski szkoleniowiec z The Blues związał się pięcioletnim kontraktem.