fot. PressFocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Chelsea ogłosiła transfer z udziałem Wesley Fofany. 21-latek trafił do ekipy z Londynu z Leicester City. Zawodnik parafował umowę z The Blues na siedem sezonów. Suma transakcji wyniosła 81 milionów euro plus 5,8 miliona euro bonusów.

Chelsea zgodnie z oczekiwaniami pozyskała nowego obrońcę

Szeregi The Blues zasilił Wesley Fofana

21-latek podpisał kontraktem do 2029 roku

Fofana zakotwiczył w Chelsea

Chelsea nie ukrywała, że planowała wzmocnić się w defensywie. Szczególnie że z klubem pożegnał się Andreas Chistensen. Ostatecznie cel udało się zrealizować i ekipę ze Stamford Bridge wzmocnił Wesley Fofana.

– Ostatnie dwa dni były dla mnie bardzo ważne i jestem bardzo szczęśliwy. Dzisiaj rano trenowałem z drużyną. To wszystko jest dla mnie marzeniem. Jestem bardzo podekscytowany. Chcę jak najszybciej zagrać dla Chelsea – dla kibiców i klubu – mówił nowy nabytek The Blues cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Jestem tu po trofea. Liga Mistrzów, Premier League, Puchar Anglii, Puchar Ligi, wszystko. Przyjechałem tutaj, aby wygrywać. Ten klub został stworzony do zdobywania trofeów, więc chcę kontynuować tę tradycję – dodał Fofana.

Francuski defensor stanie się najdroższym obrońcą w historii. Pod tym względem wyprzedzi Harry’ego Maguire’a. Jak dotąd Fofana rozegrał 37 meczów w Premier League, notując w nich jedną asystę i 10 żółtych kartek

