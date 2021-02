Chelsea FC według informacji 90min.com ma żądać 40 milionów funtów za Rossa Barkley, gdyby pojawił się jakikolwiek klub chętny na transfer definitywny z udziałem piłkarza. 27-latek aktualnie broni barw Aston Villi, do której został wypożyczony.

Ross Barkley trafił do Chelsea FC w 2018 roku z Evertonu. Urodzony w Liverpoolu zawodnik kosztował ponad 14 milionów funtów (16,8 miliona euro). Środkowy pomocnik w trakcie ostatniej letniej sesji transferowej musiał jednak zmienić klub, przechodząc do teamu z Villa Park na wypożyczenie do końca sezonu.

Co prawda Barkley ma kontrakt ważny z Chelsea do 2023 roku. Okazuje się jednak, że londyńczycy mogą nie utrzymać zawodnika w swoich szeregach do końca umowy. Coraz częściej słychać głosy, że piłkarz zmieni klub. W trakcie trwającego sezonu piłkarz wystąpił łącznie w 15 spotkaniach, w których cztery razy wpisał się na listę strzelców, notując w nich również jedną asystę.

Barkley to środkowy lub ofensywny pomocnik. W tej pierwszej roli w trakcie trwającej kampanii Premier League zagrał dwa razy. W drugiej w aż 12 potyczkach. Godne uwagi jest to, że 27-latek to także 33-krotny reprezentant Anglii. Niemniej ostatni występ w drużynie narodowej piłkarz zaliczył jednak 14 października 2019 roku.

W kontekście przyszłości Barkleya nie jest wykluczone, że Aston Villa zdecyduje się na pozyskanie zawodnika na stałe. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest Dean Smith, będący menedżerem drużyny z Villa Park. Aktualny team Barkley plasuje się na dziewiątej pozycji w tabeli. W najbliższy weekend Aston Villa zmierzy się na wyjeździe z Brighton.



