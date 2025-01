Chelsea negocjuje z Aston Villą. Emery dzwonił do piłkarza

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Axel Disasi chce odejść, dogadał się z Aston Villą

Chelsea prawie dwa lata temu zdecydowała się na transfer utalentowanego obrońcy z AS Monaco. W zamian za 45 milionów euro do Londynu przeniósł się Axel Disasi. Reprezentant Francji z początku mógł liczyć na regularną grę, lecz obecnie spadł w hierarchii obrońców.

Z tego względu pod koniec trwającego okna transferowego chciałby zmienić otoczenie. Jak dowiadujemy się z informacji Fabrizio Romano możliwe, że Disasi zmieni klub wewnątrz Premier League. 26-latek uzgodnił ostatnio warunki kontraktu z Aston Villą, gdzie miałby się przenieść na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Kluczową rolę odegrał Unai Emery, który osobiście rozmawiał z piłkarzem.

Aktualnie jak donosi włoski dziennikarz trwają rozmowy na linii Chelsea – Aston Villa. Do finalizacji potrzebna jest tylko zgoda The Blues. Londyńczycy chcą, aby w umowie znalazła się opłata za wypożyczenia, a także, żeby The Villans pokryli część wynagrodzenia Disasiego. Sam zainteresowany odrzuca wszystkie inne kierunki, ponieważ interesuje go tylko i wyłącznie transfer na Villa Park.

Disasi odkąd stery w Chelsie przejął Enzo Maresca, rozegrał 17 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Na boisku przebywał łącznie przez 1284 minuty. Kontrakt z The Blues obowiązuje go do czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów euro.