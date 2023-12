IMAGO / David Blunsden Na zdjęciu: Pape Daouda Diongu

Pape Daouda Diong był widziany na Stamford Bridge

17-letni Senegalczyk podobno jest o krok od transferu do Chelsea

Pomocnik będzie mógł dołączyć do ekipy The Blues w czerwcu, gdy skończy 18 lat

Chelsea rusza po kolejny talent, Pape Daouda Diong blisko The Blues

Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano Chelsea jest coraz bliżej podpisania kontraktu z pomocnikiem reprezentacji Senegalu U-17 Pape Daoudą Diongiem z akademii AF Darou Salam. Transakcja znajduje się na ostatniej prostej.

Co więcej, defensywny pomocnik był widziany na Stamford Bridge. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to urodzony w 2006 roku zawodnik będzie mógł dołączyć do zespołu The Blues w czerwcu 2024 roku, kiedy skończy 18 lat.

Pape Daouda Diong byłby kolejnym talentem, który wzmocni szeregi Chelsea. Przypomnijmy, że londyńczycy wcześniej zapewnili sobie usługi m.in. Kendry’ego Paeza, Romeo Lavii, Deivida Washingtona oraz Cole’a Palmera.