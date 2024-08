fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sterling bez przyszłości w Chelsea. Man Utd chce wymiany na własnych warunkach

Raheem Sterling otrzymał informację, że Enzo Maresca nie zamierza na niego stawiać. Skrzydłowy jest w ten sposób wypychany z Chelsea, której kadra liczy zbyt wielu zawodników. Pion sportowy zdecydował, że na Stamford Bridge nie ma miejsca dla wychowanka Liverpoolu, który teraz musi szukać nowego klubu. W kontekście jego przyszłości wymieniano Juventus czy Barcelonę, ale jedyną realną opcją jest na ten moment przeprowadzka do Manchesteru United. Ten chce wykorzystać sytuację i wzmocnić skrzydła jakościowym piłkarzem.

Oba kluby mogą skorzystać na tej transakcji, bowiem Chelsea z kolei rozgląda się za Jadonem Sancho, który przegrywa rywalizację na Old Trafford. Anglik zażegnał już konflikt z Erikiem ten Hagiem, ale mimo to nie jest pierwszym wyborem do kadry meczowej. Strony rozpoczęły tym samym negocjacje w temacie wymiany piłkarzy. Sancho miałby wylądować na Stamford Bridge, a Sterling zasiliłby szeregi Czerwonych Diabłów.

Manchester United jest gotów doprowadzić do wymiany, ale na własnych warunkach. Sterling w Londynie otrzymuje bardzo duże pieniądze na mocy lukratywnego kontraktu. Niekoniecznie chce z nich rezygnować, dlatego Chelsea musiałaby opłacać sporą część jego wynagrodzenia w nowym klubie. Dla klubu z Old Trafford to jedyna opcja, aby głośna transakcja mogła dojść do skutku.