Czas prawdy dla Sancho. Co zrobi Chelsea?

fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Niejasna przyszłość Jadona Sancho

Chelsea w trakcie letniego okna transferowego w 2024 roku pozyskała Jadona Sancho na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Jednocześnie sternicy ekipy ze Stamford Bridge zapewnili sobie możliwość wykupienia Anglika na stałe, podaje portal TodoFichajes.com.

Źródło przekazało natomiast, że klub z Londynu jest właśnie przed podjęciem ważnej decyzji w sprawie Sancho. Chelsea musi zdecydować, czy zapłacić 25 milionów euro za Anglika i pozyskać gracza na stałe, czy oddać go do ekipy z Old Trafford.

Oglądaj skróty meczów Premier League

23-krotny reprezentant Anglii to piłkarz, z którym wiązane są duże nadzieje. Najlepszy czas zaliczył, broniąc barw Borussii Dortmund. To właśnie z niemieckiej ekipy dołączył do Man Utd. W każdym razie w drużynie z Premier League blask zawodnika zgasł.

W tej kampanii jak na razie Sancho rozegrał 35 meczów. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył również 10 kluczowych podań. Okazję na poprawę bilansu będzie miał w najbliższą sobotę przy okazji starcia drużyny Enzo Mareski z Evertonem. Mecz odbędzie się o godzinie 13:30 w ramach 34. kolejki ligi angielskiej.

Sancho ma tak naprawdę jeszcze pięć spotkań w Premier League i półfinały w Lidze Konferencji, aby przekonać władze Chelsea do tego, aby sfinalizowały transfer definitywny. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, to piłkarz będzie związany z Manchesterem United do końca czerwca 2026 roku.

Czytaj także: Raphinha odchodzi? FC Barcelona stawia ultimatum!