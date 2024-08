SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea nie zapłaci za wypożyczenie Sancho, ale pokryje większość jego pensji

Chris Wheeler z “Daily Mail” poinformował, że Chelsea nie zapłaci za wypożyczenie Jadona Sancho, ale Manchester United znalazł w tej transakcji inne korzyści. Zaletą dla Czerwonych Diabłów jest to, że londyński klub zgodził się pokryć większość tygodniowej pensji Anglika, która wynosi 250 tysięcy funtów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Dodatkowo Manchester United ma zagwarantowaną kwotę w wysokości do 25 mln funtów, która zostanie zapłacona po zakończeniu sezonu, w zależności od pozycji Chelsea w Premier League. To oznacza, że klub ze Stamford Bridge ma możliwość definitywnego wykupu Sancho po okresie wypożyczenia, co może przyniesie znaczący zastrzyk finansowy dla United.

Chelsea zdecydowała się wypożyczyć z Old Trafford niesfornego 24-letniego skrzydłowego. Jednak wciąż nie pojawił się na ten moment oficjalny komunikat. Zawodnik był również na celowniku Paris Saint-Germain, ale kluby nie osiągnęły porozumienia. Sancho rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędziła w Borussii Dortmund, dla którego strzelił trzy gole i zaliczył identyczną liczbę asyst w 21 spotkaniach.