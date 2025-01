Chelsea i Tottenham chcą obrońcę. Na stole 50 mln euro

MB Media Solutions / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Ange Postecoglou

David Hancko rozchwytywany

Według doniesień Chelsea i Tottenham są wśród klubów, które wyraziły zainteresowanie sprowadzeniem obrońcy Feyenoordu, Davida Hancko. 27-letni zawodnik jest kluczową postacią w holenderskiej drużynie i jego dobra forma może zaowocować dużym transferem w letnim okienku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu Hancko nie zmieni klubu.

Feyenoord jest zdeterminowany, by zatrzymać Hancko przynajmniej do końca obecnego sezonu. Latem zawodnik może być jednak dostępny za około 50 milionów euro. Ze strony The Blues i Spurs już pojawiły się zapytania o dostępność słowackiego obrońcy. W rywalizacji o jego podpis mogą uczestniczyć także Juventus oraz Atletico Madryt.

Oba angielskie zespoły chcą wzmocnić swoje defensywy. Szczególnie Tottenham biorąc pod uwagę problemy z kontuzjami oraz brak głębi w składzie.

Obecnie to jednak Juventus wydaje się być najbliżej pozyskania Słowaka. Transfer do Serie A jest realną możliwością, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Chelsea i Tottenham mogą więc wkrótce wkroczyć do gry o pozyskanie zawodnika.

David Hancko to jeden z najbardziej rozchwytywanych obrońców, a jego przyszłość wciąż nie jest jasna. Wydaje się, że 27-letni obrońca może odejść z Feyenoordu w letnim okienku transferowym. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku.

