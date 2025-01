Chelsea i Tottenham chcą napastnika z drugiej ligi. Jest cena wywoławcza

Mark Pain / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Ange Postecoglou

Josh Maja celem transferowym Chelsea i Tottenhamu

Josh Maja to napastnik West Bromwich Albion. W obecnym sezonie może pochwalić się z dorobkiem 12 goli w 26 spotkaniach. Według doniesień 26-latek wkrótce może trafić do Premier League.

Nigeryjczyk wyróżnił się swoją grą w West Bromwich, dzięki czemu przyciągnął uwagę największych klubów w Anglii. Napastnik pokazał, że jest skutecznym strzelcem i stał się jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy na angielskim rynku transferowym.

Chelsea i Tottenham Hotspur to dwa kluby, które rozważają pozyskanie Maji. Oba zespoły, szukają wzmocnień w ofensywie na drugą część sezonu.

Maja przeszedł do West Bromwich z Girondins Bordeaux. W Ligue 1 zagrał w 47 spotkaniach, w których strzelił 9 goli. Ma też już doświadczenie w Premier League. Na drugą połowę sezonu 2020/2021 został wypożyczony do Fulham. Nigeryjczyk zagrał w 15 meczach i strzelił 3 bramki.

Obecnie jest kluczową postacią swojej drużyny, a jego forma nie przeszła bez echa wśród klubów Premier League. Chelsea i Tottenham uważają go za wartościową opcję do wzmocnienia swoich kadr.

Cena wywoławcza wynosi około 15 milionów funtów. Jest to kwota stosunkowo przystępna dla obu klubów. Mimo to West Brom, które walczy o czołowe pozycje w tabeli Championship nie jest chętne na sprzedaż swojego napastnika, ponieważ odgrywa on ważną rolę w zespole. Dlatego będą oczekiwali korzystnej oferty.

