fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonathan Clauss

Jonathan Clauss ma za sobą świetny sezon, który pozwolił mu zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Francji. Piękny sen 29-latka wciąż trwa, ponieważ już niedługo może zostać bohaterem hitowego transferu. Interesują się nim potężne marki z Premier League – Manchester United oraz Chelsea.

W ubiegłym sezonie Jonathan Clauss strzelił 5 goli i zanotował 11 asyst w Ligue 1

Świetna gra 29-letniego obrońcy pozwoliła na debiut w reprezentacji Francji

Zawodnikiem Lens interesują się Manchester United i Chelsea, a oczekiwana kwota wynosi zaledwie 9,5 miliona euro

Piękny sen trwa

Jonathan Clauss długo nie mógł znaleźć swojego miejsca na ziemi. Przez kilka lat błąkał się po niższych szczeblach rozgrywkowych, a przełomowy okazał się dla niego transfer do Arminii Bielefeld. Później trafił do Lens, gdzie udało mu się pokazać pełnię swoich umiejętności.

29-latek ma za sobą fantastyczny sezon, który zakończył z pięcioma trafieniami i jedenastoma asystami w samej Ligue 1. Świetna postawa defensora Lens nie uszła uwadze Didiera Deschampsa, który zdecydował się powołać go do seniorskiej reprezentacji Francji. Aktualnie Clauss ma już za sobą cztery występy w barwach “Trójkolorowych” i zgłosił gotowość do wyjazdu na tegoroczny mundial w Katarze.

Clauss stara się w pełni wykorzystać swój szczyt formy, w związku z czym już niedługo może zostać bohaterem hitowego transferu. Jego kandydaturze przyglądają się czołowe kluby Premier League, które szukają wzmocnienia prawej strony defensywy.

Chęć ściągnięcia 29-latka zgłosiły Manchester United i Chelsea. Obie drużyny mają nieco problemów kadrowych, które starają się jak najszybciej uzupełnić.

Kontrakt Claussa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, a Lens trudno będzie go zatrzymać na dłużej. Trwające okienko jest ostatnią okazją do zarobku, zatem francuski klub jest w stanie przyjąć ofertę na poziomie 9,5 miliona euro. Stanowi to sporą promocję, biorąc pod uwagę obecną dyspozycję zawodnika.

Zobacz również: Hakim Ziyech bohaterem transferu wewnątrz Premier League?