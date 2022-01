PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Chelsea zamierza w styczniu podpisać kontrakt z Kieranem Trippierem. Faworytem do pozyskania obrońcy Atletico Madryt było Newcastle, ale oferta The Blues z pewnością jest dla Anglika bardziej kusząca pod względem sportowym.

Od kilku tygodni wyglądało na to, że Kieran Trippier zimą zmieni Atletico na Newcastle United

Nieoczekiwanie do gry wkroczyła jednak większa marka. Liczne kontuzje defensorów zmusiły Chelsea do poszukania wzmocnień

Mistrzowie Hiszpanii oczekują za 31-latka około 25 milionów funtów

Chelsea włącza się do walki o Trippiera

Już od kilku tygodni wiele wskazywało na to, że po półtorarocznej przygodzie w Hiszpanii, Kieran Trippier powróci do swojej ojczyzny. 31-latkiem mocno interesuje się Newcastle United. Sroki poszukują wzmocnień, które pomogą im utrzymać się w Premier League. Prawy obrońca Atletico Madryt idealnie pasuje do koncepcji Eddiego Howe’a. Anglik niejednokrotnie udowodnił swoją wartość, zwłaszcza jeśli mówimy o grze ofensywnej. Jego dobra dyspozycja była kluczowa w wywalczeniu przez Rojiblancos niedawnego mistrzostwa La Ligi.

Okazuje się jednak, że Newcastle nie jest jedynym angielskim zespołem zainteresowanym Trippierem. Do walki o jego podpis dołączyła bowiem Chelsea. Thomas Tuchel stoi bowiem przed wielkim wyzwaniem. Z długimi kontuzjami mierzą się bowiem jego dwaj podstawowi boczni obrońcy: Ben Chilwell i Reece James. Niemiecki szkoleniowiec poszukuje gracza, który swobodnie czuje się przy grze z czterema lub pięcioma defensorami. Dla Trippiera nie byłoby to nic nowego.

Teraz decyzja należy już do samego gracza i Atletico. Diego Simeone pogodził się z odejściem 31-latka, ale Rojiblancos oczekują za niego minimum 25 milionów funtów. Trippier z pewnością w obu angielskich zespołach będzie mógł liczyć na godziwe wynagrodzenie. W Newcastle będzie jednak prawdopodobnie bezapelacyjnym członkiem wyjściowego składu, podczas gdy w Chelsea – w dłuższej perspektywie – może wylądować na ławce rezerwowych.

W bieżącym sezonie Anglik rozegrał dla Atletico 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Atletico Madryt Rayo Vallecano 1.45 4.40 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2. stycznia 2022 11:07 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Wyprzedaż w Chelsea. Trzy nazwiska trafiły na listę transferową