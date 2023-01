fot. PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Wszystko wskazuje na to, że Enzo Fernandez opuści tej zimy Benfikę. Reprezentant Argentyny zawarł już wstępne porozumienie z Chelsea, do finalizacji transferu brakuje zgody między klubami.

Chelsea intensywnie pracuje nad transferem Enzo Fernandeza

Argentyńczyk jest chętny na przeprowadzkę do Londynu

Transakcja ma wynieść około 120 milionów euro

Wielki transfer na horyzoncie

Świetne występy na mistrzostwach świata w Katarze stały się dla Enzo Fernandeza przepustką do hitowego transferu. Intensywne prace nad ściągnięciem pomocnika do siebie rozpoczęła Chelsea, wyprzedzając tym samym pozostałe zainteresowane kluby. Na swoich listach życzeń miały go między innymi Liverpool, Real Madryt czy Manchester United.

Londyńczycy są gotowi do wyłożenia za Argentyńczyka ogromnych pieniędzy. Wcześniej Benfica deklarowała, że sprzeda swoją wschodzącą gwiazdę jedynie pod warunkiem aktywowania klauzuli wykupu, która opiewa na 120 milionach euro. Chelsea jej nie wpłaci, natomiast cała transakcja powinna zamknąć się w podobnej sumie.

Do sfinalizowania transferu pozostało już niewiele, bowiem Fernandez zdołał osiągnąć porozumienie z angielskim gigantem. Reprezentant Argentyny chce, aby do przeprowadzki doszło już w trakcie zimowego okienka transferowego. Jeśli władze Benfiki będą się opierać – wówczas zawodnik spróbuje zmusić ich do przyjęcia oferty.

Do dogadania pozostały szczegóły dotyczące formy płatności. Co ciekawe, na ogromne pieniądze liczy także River Plate, gdzie 21-latek dorastał i grał przed przenosinami do Europy. Jeżeli kwota transferu wyniesie 120 milionów euro, aż 30 milionów euro zasili konto bankowe argentyńskiego zespołu.

