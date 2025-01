fot. MB Media Solutions / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany i Enzo Maresca

Mathys Tel i Christopher Nkunku mogą zmienić pracodawcę

Chelsea ma zamiar w tym sezonie wywalczyć miejsce, które będzie premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Bayern Monachium walczy natomiast o triumf w Bundeslidze, a ponadto chce namieszać na europejskiej scenie. Jednocześnie władze obu ekip rozglądają się za wzmocnieniami, o czym donosi Sky Germany.

Bayern Monachium – sezon 2024/2025

Źródło twierdzi, że finalnie decydenci The Blues i Bawarczyków mogą porozumieć się w sprawie wymiany zawodników. Bayern mógłby pozyskać Christophera Nkunku, mogącego być ciekawą opcją na wzmocnienie ataku. Francuski gracz nie potrafi zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Zawodnik może być zatem otwarty na to, aby wrócić do Niemiec, gdzie błyszczał w barwach RB Lipsk.

Tymczasem ekipa z Londynu mogłaby natomiast spróbować pozyskać Mathysa Tela, którego potencjał imponuje działaczom klubu z Premier League. Młodzieżowy reprezentant Francji jest wyceniany na 30 milionów euro. W tej kampanii 19-latek wystąpił jak na razie w 12 meczach, spędzając na boisku tylko 351 minut. To może mieć wpływ, że zawodnik będzie chciał spróbować swoich sił w innym miejscu.

Chelsea miałaby postrzegać Tala jako długoterminową inwestycję, wpisująca się w plany związane z odmłodzeniem kadry. Bayern stanie zatem przed trudną decyzją dotyczącą przyszłości swojego talentu.

