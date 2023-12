Todd Boehly nie zamierza przestać wydawać pieniędzy na transfery. Chelsea zimą planuję wzmocnić środek pola. Według "TeamTalk" na celowniku "The Blues" jest Joao Palhinha.

Imago / John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Joao Palhinha

Chelsea w ostatnich dwóch okienkach transferowych wydała ponad miliard funtów na wzmocnienia

Na celowniku “The Blues” znalazł się piłkarz Sportingu Lizbona – Joao Palhinha

Portugalczyk był bliski dołączenia do Bayernu, lecz w ostatniej chwili klub pomocnika zablokował transakcję

Joao Palhinha na celowniku kolejnego giganta

Chelsea mimo wydania ponad miliarda funtów na transfery w ostatnich okienkach transferowych wciąż myśli nad wzmocnieniami. Najnowszym celem “The Blues” został Joao Palhinha. Portugalczyk na co dzień występuję w barwach Sportingu Lizbona. W zeszłe lato był blisko przenosin do Bayernu. Zawodnik nawet udał się do Monachium, gdzie przeszedł testy medyczne, jednak portugalski klub zablokował transfer.

Według doniesień dziennikarzy z portalu “Team Talk” Chelsea jest nastawiona na transfer pomocnika zimą. Letnie transfery okazały się niewystarczające do walki o europejskie puchary. Moises Caicedo rozczarowuje formą, a Christopher Nkunku wciąż nie zadebiutował przez problemy zdrowotne. Kwota transferu może oscylować w okolicach 60 milionów funtów. Wśród zainteresowanych Portugalczykiem drużyn są także Liverpool, Arsenal oraz Bayern Monachium.

28-letni piłkarz zagrał w tym sezonie w barwach Fulham 13 spotkań w lidze, w których strzelił 2 bramki i zaliczył asystę. Jego kontrakt z “The Cottagers” wygasa latem 2028 roku.

Czytaj więcej: Kto zostanie piłkarzem roku? Poznaliśmy trzech kandydatów