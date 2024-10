News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Charles De Ketelaere łączony z Manchesterem City

Nie wiadomo, czy Kevin De Bruyne będzie kontynuował swoją karierę w Manchesterze City po zakończeniu sezonu 2024/2025. Kontrakt ofensywnego pomocnika z mistrzem Anglii obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, a rozmowy sprawie nowej umowy na razie nie posuwają się do przodu. 107-krotny reprezentant Belgii poważnie rozważa przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, gdzie zarabiałby jeszcze większe pieniądze.

Co ciekawe, niewykluczone, że Kevina De Bruyne na Etihad Stadium zastąpi… jego rodak. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski serwis “CaughtOffside” w oko włodarzy The Citizens wpadł Charles de Ketelaere, który błyszczy w barwach Atalanty Bergamo. Wychowanek Club Brugge wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym, a jego sytuację podobno monitoruje również między innymi Arsenal.

20-krotny reprezentant Belgii z powodzeniem występuje we włoskim zespole od sierpnia 2023 roku, gdy przeprowadził się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za 25 mln euro z Milanu. Przypomnijmy, że na początku ofensywny pomocnik został wypożyczony do drużyny Nerazzurrich, a następnie Atalanta Bergamo wykupiła 23-latka. Ten transfer okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż zdolny piłkarz wreszcie zaczął grać na miarę oczekiwań.

Charles De Ketelaere w koszulce ekipy z Bergamo rozegrał łącznie 60 meczów, zdobył 15 bramek oraz zaliczył 12 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 34 mln euro.